شكرا لقرائتكم والدة محمد ممدوح تروى تفاصيل حضورها نهائى أفريقيا بتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل روت والدة محمد ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى الدورى الرومانى كواليس حضورها بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بتونس و التى حصل الفراعنة على لقبها بالفوز على صاحب الأرض فى عقر داره و شهدت تقبيل قدم هاشم لولدته بعد التتويج باللقب .
قالت والدة هاشم فى تصريح لـ اليوم السابع ، بداية التفكير فى حضورى لنهائيات البطولة جاءت عن طريق محمد فهو صاحب الفكرة و قال لى هتحصلينى فى البطولة لمساندتى .
و تابعت والدة هاشم قائلة : إنها ليست المرة الأولى التى تحضر فيها مع نجلها بطولة ، مؤكدة إنها حضرت معه نهائى دورى أبطال أوروبا من قبل بصحبة والده .
و قالت والدة هاشم أن الهزة النفسية التى تعرض لها نجلها بسبب تواجده فى توديع والده و نزوله معه القبر فى اللحظات الأخيرة .
و كشفت والدة هاشم كواليس حضورها للقاءات مؤكدة إنها حضرت 3 مباريات بدءا من لقاء أنجولا فى ربع النهائى مرورا بالجزائر فى نصف النهائى و تونس فى النهائى .
كما قالت والدة هاشم إنها حرصت على قراءة القرءان فى اللقاءات و أحضرت معها بانر بصورة المنتخب إلا أنه ضاع منها و لم تصطحبه معها فى اللقاءات .
فيما أكدت على إنها شعرت إنها سفيرة مصر الوحيدة فى مؤازرة الفراعنة من الجماهير ، مؤكدة على إنها لم ترى جماهير مصرية مطلقة فى النهائى .
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