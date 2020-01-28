شكرا لقرائتكم اختبار لـ رمضان صبحي فى الأهلي لبحث امكانية سفره للسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن حالة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول، في تحسن مستمر، وأنه شارك في جزء من المران أمس، وسيتم تقييم حالته بشكل نهائي لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان.

وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة «رمضان»، وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب، يوم الأحد الماضي، عن التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له وأبعده عن المشاركة في المباريات.

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وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء ، الأحد الماضي باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.