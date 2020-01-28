شكرا لقرائتكم أسوان يقترب من التعاقد مع هذا الثنائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب نادي أسوان من التعاقد مع ثنائي الانتاج الحربي مصطفى البدري ومحمد عبد المجيد، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم صفوف الفريق الجنوبي قبل بداية الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، في تصريحات خاصة، أن أسوان يضع الرتوش الأخيرة على الصفقتين بالاتفاق مع الانتاج خلال الساعات المقبلة.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ 14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.

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من جانبه، أبدى مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أسوان، سعادته بالفوز على حققه الفريق على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وقال عبدالعاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" أشكر جميع لاعبي أسوان على الأداء والروح في مباراة الحرس".

وأضاف:" عملنا على تضييق المساحات والتركيز على اللعب من الأطراف واستغلال عامل السرعة في الكرات المرتدة، استطاعنا تحقيق الفوز على فريق محترم بملعبه بقيمة حرس الحدود".

وواصل المدير الفني لأسوان تصريحاته مبدياً ارتياحه بابتعاد الفريق عن المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة، ومصالحة جماهير أسوان الغاضبة من الهزيمة الأخيرة للفريق على يد وادي دجلة.