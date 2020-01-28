شكرا لقرائتكم الأهلي: سعد سمير يعود إلى ألمانيا بعد اسبوعين لاستكمال رحلة علاجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن سعد سمير مدافع الفريق، سيتوجه إلى ألمانيا في غضون أسبوعين، لاستكمال رحلته العلاجية، بعد خضوعه لجراحة في «وتر أكيلس» تحت إشراف ماركوس فولتر، المتخصص في جراحات وتر أكيلس في ألمانيا.

وكان سعد سمير قد تعرض لقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

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وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى قد أطمئن على إصابة سعد سمير مدافع الفريق الكروى الأول، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى وتر "إكيليس" وأجرى عملية جراحية، وتواجد "بيبو" مع سعد على هامش تدريبات المارد الأحمر الجماعية قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى اقيمت الأحد الماضى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بروى أبطال أفريقيا.

وينتظم سعد سمير فى برنامج علاجى وضعه الخبير الألمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم فى تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام فى المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى .