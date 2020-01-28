شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغلق ملف التعاقد مع ظهير أيسر ويبحث عن مهاجم أفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى، أن ناديه أغلق ملف تدعيم الجبهة اليسرى للدراويش ويبحث عن مهاجم أفريقى ليكون الصفقة الثانية للفريق بعد التعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 شهور بعد فسخه لتعاقده مع الإتفاق السعودى بالتراضى، ويسابق مسئولو لجنة التعاقدات بالاسماعيلى الزمن لحسم هذا الملف قبل غلق باب القيد .

وفشلت محاولات النادى الإسماعيلى للتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية ، ليقرر مجلس إدارة النادى إغلاق هذا الملف والاكتفاء بوجود الثلاثى الصاعد محمود البدرى والثنائى أحمد أيمن وإبراهيم أبو اليزيد اللذان يجيدان اللعب فى الجبهة اليسرى، وتسبب الخلاف على القيمة المادية فى فشل صفقة انتقال السورى مؤيد العجان الظهير الأيسر للوحدة السورى لصفوف النادى الإسماعيلي، حيث طلب اللاعب الحصول على 170 ألف دولار لمدة 6 شهور وهو الأمر الذى رفضه مسئولو القلعة الصفراء، كما رفض نادى سموحة الاستغناء عن ظهيره الايسر محمود معاذ للدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصبح النادي الإسماعيلي في انتظار 500 ألف دولار مكافأة التأهل للمربع الذهبي بـ كأس محمد السادس للأندية الأبطال ، وحصد فريق الإسماعيلى بطاقة التأهل لنصف نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، بعدما أقصى الاتحاد السكندرى عقب التعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات إياب دور ربع النهائى، وكان الدراويش حققوا الفوز على زعيم الثغر فى الإسكندرية بمباراة الذهاب بهدف دون رد.

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وسيواجة الدراويش الفائز من الرجاء البيضاوى المغربى ومولودية وهران الجزائرى فى الدور القادم حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الرجاء بهدفين لهدف فى الجزائر .

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الانتاج الحربى والمقرر لها الخامسة عصر الخميس على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام