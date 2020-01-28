شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي .. مختار مختار يدرس الدراويش بالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على دراسة مباريات الإسماعيلى فى الدوري والبطولة العربية وأخرها مباراة زعيم الثغر التى انتهت بالتعادل السلبى فى البطولة العربية للتعرف على نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مباراتهما بالدوري.
وعاد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لقيادة تدريبات ناديه بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة تمهيدًا لقيادة فريقه فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام.
وحصد فريق الإسماعيلى بطاقة التأهل لنصف نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، بعدما أقصى الاتحاد السكندرى عقب التعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات إياب دور ربع النهائى، وكان الدراويش حققوا الفوز على زعيم الثغر فى الإسكندرية بمباراة الذهاب بهدف دون رد.
وحقق الإنتاج الحربى فوزًا مهمًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.
ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية
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