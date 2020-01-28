موعد مباراة ليفربول ضد وست هام.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا
يستضيف وست هام يونايتد، نظيره ليفربول، في العاشرة إلا ربع مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على وولفرهامبتون بهدفين لهدف، في الجولة الماضية.
ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 67 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي وست هام في المركز الـ17بـ23 نقطة.
تشكيل ليفربول
يغيب عن صفوف ليفربول ماني، ونابي كيتا وميلنر بسبب الإصابة.
ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:
حراسة المرمي: أليسون
خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد
خط الوسط: ويجنالدوم– فابيانو– هندرسون
خط الهجوم: أوريجي– فيرمينيو – محمد صلاح
القناة الناقلة
تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق: علي محمد علي.
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