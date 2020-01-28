البرازيلي كافو من بوردو إلى الحزم السعودي

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اعلن نادي بوردو الفرنسي انتقال جناحه البرازيلي جوناثان كافو الى صفوف فريق الحزم السعودي الاثنين من دون ان يكشف مدة العقد او قيمته.
وكان بوردو تعاقد مع كافو صيف عام 2017 قادما من لودوغوريتس البلغاري مقابل 7,5 ملايين يورو لكنه فشل في فرض نفسه في التشكيلة الاساسية لفريقه.
وبعد موسم 2017-2018 الذي خاض خلاله 18 مباراة، ابتعد كافو بشكل شبه نهائي عن التشكيلة الاولى في الموسم التالي قبل ان يعيره فريقه الى النجم الاحمر الصربي حيث خاض 9 مباريات قبل ان يعود الى بوردو الصيف الماضي.
خاض كافو ثلاث مباريات فقط في صفوف بوردو هذا الموسم.
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