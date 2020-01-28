تشلسي ينتظر ليفربول وروني قد يواجه مانشستر يونايتد

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اوقعت قرعة الدور الخامس من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم التي سحبت الاثنين في لندن، مانشستر سيتي حامل اللقب في ضيافة شيفيلد ونزداي من الدرجة الاولى.

وكان سيتي تخطى فولهام بسهولة في الدور الرابع بالفوز عليه برباعية نظيفة.

ويمكن ان تكون ابرز المواجهات في هذا الدور بين تشلسي وليفربول اذا نجح الاخير في تخطي شروسبيري في المباراة المعادة بينهما على ملعب انفيلد الاسبوع المقبل علما بان صاحب الارض سيخوض المباراة بتشكيلة من شبانه وليس باشراف مدرب الفريق الاول الالماني يورغن كلوب الذي سيكون متواجدا مع فريقه في فترة راحة على الارجح خارج البلاد كما اعلن بنفسه.

وقد يواجه الولد الذهبي للكرة الانكليزية واين روني فريقه السابق مانشستر يونايتد في حال نجح فريقه دربي كاونتي من الدرجة الاولى في تخطي نورثمبتون خارج ملعبه في مباراة معادة ايضا.

وسيخوض الفائز من المباراة المعادة بين ساوثمبتون وتوتنهام، نوريتش في هذا الدور.

وهنا القرعة:

شيفيلد ونزداي - مانشستر سيتي

ريدينغ او كارديف - شيفيلد يونايتد

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تشلسي - شروسبيري او ليفربول

وست بروميتش البيون - نيوكاسل او اوكسفورد

ليستر سيتي - كوفنتري سيتي او برمنغهام

نورثمبتون او دربي كاونتي - مانشستر يونايتد

ساوثمبتون او توتنهام - نوريتش سيتي

بورتسموث - بورنموث او ارسنال

تقام المباريات في الاسبوع الاول من اذار/مارس