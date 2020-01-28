مجلس الأهلي يطالب بتأمين بعثة الفريق في السودان

قام مجلس إدارة النادي الأهلي بإجراء بعض الاتصالات المكثفة مع مسئولي وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في دولة السودان، للمطالبة بتأمين بعثة الفريق التي ستتواجد في الخرطوم استعدادا لخوض لقاء الهلال السوداني المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير القادم، ضمن مواجهات الجولة السادسة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك في ظل الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها دولة السودان في الوقت الراهن؛ حيث طالب مجلس الفريق الأحمر بوجود العديد من سيارات الشرطة التي تقوم بتأمين بعثة الفريق خلال انتقالها من ملعب التدريب إلى ملعب المباراة.

ومن المقرر أن تطير بعثة الفريق الأحمر إلى السودان عصر الخميس القادم، في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت القادم بالبطولة الإفريقية.