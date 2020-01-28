بهاء مجدي يغيب عن مباراة المصري البورسعيدي أمام الجونة بالدوري

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن غياب اللاعب بهاء مجدي عن لقاء الجونة الذي من المقرر إقامته غدا الأربعاء الموافق 29 يناير 2020 ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الجيش.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة نواذيبيو الموريتاني ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحديد خلال الشوط الأول من المباراة، مما اضطر المدير الفني للفريق “إيهاب جلال” إلى إخراج اللاعب فورا.

ويسعى الجهاز الفني للفريق البورسعيدي إلى تجهيز اللاعب حسن علي لقيادة الجبهة اليسري، تعويضا لغياب مجدي والنقص العددي الذي يعاني منه الفريق في تلك الجبهة.