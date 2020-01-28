موعد مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الاتحاد السكندري وسموحة ضمن مواجهات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الإسكندرية.

ويقع فريق الاتحاد السكندري في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق 7 نقاط عن المقاولون العرب المحتل لمركز الوصافة، وكان قد خاض 14 مباراة حقق الفوز في 7 منها وتعادل في أربعة وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري.

ويحتل فريق سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة، وكان قد خاض 14 مباراة حقق الفوز في أربعة منها وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري.

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في تمام السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل الموافق 30 يناير الجاري، وستقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.