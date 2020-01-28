محمد الشناوي يخضع للكشف الطبي قبل مران الأهلي اليوم

يجري النادي الأهلي اختبار طبي لحارس مرمي الفريق “محمد الشناوي” على هامش مران الفريق المقرر له اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، وذلك بعد أن تعرض الشناوي للإصابة في منطقة الظهر وإجراء الأشعة على منطقة الإصابة، للتعرف على إن كان اللاعب سيشارك في لقاء الهلال السوداني بالكونفيدرالية الإفريقية أم لا.

وكان حارس مرمي الأهلي قد تعرض للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام النجم الساحلي ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري الأبطال، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

وبالرغم من الإصابة التي تعرض لها اللاعب ومعاناته منها، إلا أنه أصر على استكمال المباراة حتى نهايته، وذلك رغبة في عدم فقدان الفريق لتغيير خلال الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.