شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر ظهور لكارتيرون فى تدريب دجلة منذ 1181 يوما قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الهزيمة التى تلقاها فريق وادى دجلة من نظيره مصر المقاصة فى بطولة الدورى موسم 2016 / 2017 فى إقالة كارتيرون، المدير الفنى للفريق وقتها، والذى يتولى حاليا تدريب فريق الزمالك.

ويلتقى فى السابعة والنصف من مساء اليوم فريق الزمالك مع دجلة فى إطار الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى، فى اللقاء الذى يقام باستاد السلام.

وكانت آخر قيادة فنية لكارتيرون مع الفريق الدجلاوى قد أقيمت يوم 3 نوفمبر 2016، أى منذ 1181 يوما - 3 سنوات وشهران وأربعة أسابيع و4 أيام - والتقى دجلة مع المقاصة فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى، وانتهى اللقاء بهزيمة دجلة برباعية مقابل هدفين.

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ويدخل الزمالك بقيادة كارتيرون المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

ومن المنتظر أن تشهد دكة الزمالك في مباراة اليوم ظهور الكونغولي كاسونجو العائد من الإعارة من الوداد المغربي عقب قيده في قائمة الفريق المحلة والأفريقية في الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

ويغيب كل من طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف وأشرف بن شرقى وعبد الله جمعة للإصابة ومحمد عنتر وكريم بامبو و محمد عبد الغني ومحمود جنش و محمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء أمس الاثنين، استعدادا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.