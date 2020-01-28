شكرا لقرائتكم خبر عن والدة ممدوح هاشم عن حضور نهائى أفريقيا: "بيشوف أبوه فيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت والدة محمد ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى الدورى الرومانى كواليس حضورها بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بتونس، والتى حصل الفراعنة على لقبها بالفوز على صاحب الأرض فى عقر داره، وشهدت تقبيل قدم هاشم لولدته بعد التتويج باللقب.

وقالت والدة هاشم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، بداية التفكير فى حضورى لنهائيات البطولة جاءت عن طريق محمد فهو صاحب الفكرة وقال لى هتحصلينى فى البطولة لمساندتى.

وأضافت والدة هاشم: وافقت على حضورى للنهائيات للوقوف بجانبه هو وزملاؤه، خاصة أنه تعرض لهزة نفسية قوية بعد وفاة والده ممدوح هاشم نجم الزمالك السابق فى شهر أغسطس الماضى لمحاولة أن يرى والده فى حضورى الذى بالتأكيد لم يعوضه، مشيرة إلى أنه كان يرتبط بوالده جدا.

وتابعت قائلة: إنها ليست المرة الأولى التى تحضر فيها مع نجلها بطولة، مؤكدة أنها حضرت معه نهائى دورى أبطال أوروبا من قبل بصحبة والده.

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وقالت والدة هاشم إن الهزة النفسية التى تعرض لها نجلها بسبب تواجده فى توديع والده ونزوله معه القبر فى اللحظات الأخيرة.

وكشفت والدة هاشم كواليس حضورها للقاءات، مؤكدة أنها حضرت 3 مباريات بدءا من لقاء أنجولا فى ربع النهائى مرورا بالجزائر فى نصف النهائى وتونس فى النهائى.

كما قالت والدة هاشم إنها حرصت على قراءة القرءان فى اللقاءات وأحضرت معها بانر بصورة المنتخب إلا أنه ضاع منها ولم تصطحبه معها فى اللقاءات.

فيما أكدت أنها شعرت أنها سفيرة مصر الوحيدة فى مؤازرة الفراعنة من الجماهير، مضيفة أنها لم ترى جماهير مصرية مطلقة فى النهائى .



محمد ممدوح هاشم