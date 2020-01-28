شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مجدى عبد الغنى: الأهلى زى ليفربول.. والدورى المصرى تعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف مجدى عبد الغنى نجم الأهلى والكرة المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق الدورى المصرى بـ"التعبان"، معلقاً : الأهلى فى حتة والأندية التانية فى حتة .. الدورى فى الموسم الماضى كان أقوى من الموسم الحالى، والزمالك طار منه الدورى الموسم اللى فات فى آخر مباراتين.. بينما فى هذا الموسم الفرق لما بتلاعب بعضها بيكون فى تكافؤ وحماس والنتيجة بتبقى 1/1 أو 2/1 ما يعنى أن النتائج تكون قريبة، تيجى الفرق دى تلاعب الأهلى تلاقى النتيجة 4/1 أو 5/ صفر.

وأكد مجدى عبد الغنى أن مستوى الأهلى أفضل من مستوى كل الفرق الأخرى، مثله مثل ليفربول في انجلترا فرغم أن هناك متعة فى باقى المباريات إلا أن مباريات الريدز محسومة ومعروف نتيجتها لصالح الفريق الذى يلعب فى صفوفه محترفنا محمد صلاح.

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ويحتل الأهلى صدارة بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة جمعهم من 12 مباراة فقط فيما يلاحقه المقاولون العرب برصيد 32 نقطة جمعهم من 15 مباراة، ثم الاتحاد السكندري برصيد 25 نقطة جمعهم من 14 مباراة.

وعلى المستوى الأفريقى حقق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها يوم السبت القادم على ملعب أم درمان، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.