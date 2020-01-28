شكرا لقرائتكم خبر عن موقعة الدراويش وزعيم الثغر على مائدة مختار مختار فى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على دراسة مباريات الإسماعيلى فى الدورى والبطولة العربية وآخرها مباراة زعيم الثغر، التى انتهت بالتعادل السلبى فى البطولة العربية للتعرف على نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مباراتهما بالدورى، وعاد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لقيادة تدريبات ناديه بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة تمهيدًا لقيادة فريقه فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

وحصد فريق الإسماعيلى بطاقة التأهل لنصف نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، بعدما أقصى الاتحاد السكندرى عقب التعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات إياب دور ربع النهائى، وكان الدراويش حققوا الفوز على زعيم الثغر فى الإسكندرية بمباراة الذهاب بهدف دون رد.

وأغلق الإنتاج الحربى ملف الصفقات الشتوية بعدما تعاقد مع ثلاثة لاعبين هم أحمد على ظهير أيمن الجونة لمدة موسمين ونصف الموسم، وأحمد عفيفى صانع ألعاب بتروجت لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وأحمد صابر مدافع إنبى لمدة 6 شهور عن سبيل الإعارة، حيث نجح النادى فى تدعيم المراكز التى طلبها الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار ، على الجانب الاخر تعاقد الاسماعيلى مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السعودى لمدة 6 شهور فى صفقة انتقال حر.

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وحقق الإنتاج الحربى فوزًا مهمًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية.