شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يؤجل التعاقد مع وائل فراج للميركاتو الصيفى بسبب اكتمال القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولى نادى مصرالمقاصة تأجيل المفاوضات مع وائل فراج مهاجم الرجاء المطروحى لنهاية الموسم بعدما تعذر اتمام الصفقة فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب عدم وجود أماكن شاغرة فى قائمة الفريق الفيومى، وكان مسئولى المقاصة قد دخلوا فى مفاوضات جادة للتعاقد مع الثنائى أيمن حفنى ووائل فراج لتدعيم خط هجوم الفريق الذى يعانى بشدة فى الدوري المحلى هذا الموسم ولكن إكتمال القائمة دفعهم لتأجيل الصفقات لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

تتجه النية داخل مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة للإبقاء على جمال عمر المدير الفني للفريق، في منصبه حتى نهاية مباريات الدور الأول، وذلك حتى تتمكن إدارة النادي من دراسة السير الذاتية الخاصة بالمدربين الأجانب المعروضين، والحصول على وقت كافٍ لاختيار أفضل العناصر المتاحة والتفاوض مع المدربين.

ويتبقى مباراتان لفريق المقاصة حتى نهاية الدورالأول، ويتوقف الدوري فترة تصل إلى شهر بسبب مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات أمم أفريقيا، وهي فترة كافية للتعاقد مع مدير فني والتأقلم مع الفريق.

وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة إقالة ميدو من تدريب الفريق الفيومى، وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضى فى الجولة الـ 14 للدورى المصرى ليحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 15 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من فوزين و5 تعادلات و7 خسائر.

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وأضاف المصدر أن بعض مسئولى المقاصة يرون أن إيمانويل لن يحقق طموح الفريق ولكنها ستتفاوض معه لمعرفة مدى طموحه فى مشواره التدريبى، وإن كان الاتجاه عدم الاقتناع بقيادة إيمانويل للفريق ولكن سيكون هناك جلسة حاسمة بعد حضور المدير الفنى للقاهرة على حسابه للتفاوض مع إدارة النادى الفيومى.

وبخلاف العرض الذى تلقته إدارة المقاصة لقيادة أمونيكى الفريق فهناك 5 مدربين مرشحين لتولى منصب المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة خلفًا لميدو، وهم كل من على ماهر المدير الفنى السابق لإنبي، وأحمد حسن المدير الفنى السابق للإسماعيلى وكابتن المنتخب الوطنى السابق، وإيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى، وخالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني.