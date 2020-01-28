شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. على زين.. كل ما يكبر يحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد على زين نجم منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى أحد أبرز نجوم المنتخب الذين تألقوا فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بتونس، التى تأهل خلالها الفراعنة الى أولمبياد طوكيو 2020.

ويبدو أن على زين صاحب الـ30 عاما كل ما يكبر يحلى فى عالم كرة اليد لما اكتسبه من خبرات فى رحلته الاحترافية بأوروبا وتحديدا الدورى الفرنسى والإمارات.

على زين نجم بدأ مشوا تألقه فى النادى الاهلى إلا أنه سرعان ما خطى تجربة الاحتراف مبكرا من اجل تحقيق حلمه.

وساهم زين بقوة فى تتويج المنتخب بامم أفريقيا الاخيرة حتى حصل على أفضل ظهير أيسر.

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

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وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

أقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائى .

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجم المنتخب على زين فى الصور التالية :