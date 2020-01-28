بالمواعيد.. الزمالك يعود للدوري.. وثنائي مصر بنصف نهائي كأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يحل الزمالك ضيفا على وادي دجلة، ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدوري، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

وتنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس

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كما تقام مباراة أستون فيلا الذي يضم محمود حسن تريزيجية، وأحمد المحمدي، أمام ليستر سيتي، في تمام الساعة 9:45، في مباراة العودة بنصف نهائي كأس كاراباو، على ملعب "فيلا بارك".

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.