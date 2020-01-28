بالمواعيد.. الزمالك يعود للدوري.. وثنائي مصر بنصف نهائي كأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
يحل الزمالك ضيفا على وادي دجلة، ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدوري، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.
وتنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس
كما تقام مباراة أستون فيلا الذي يضم محمود حسن تريزيجية، وأحمد المحمدي، أمام ليستر سيتي، في تمام الساعة 9:45، في مباراة العودة بنصف نهائي كأس كاراباو، على ملعب "فيلا بارك".
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.
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