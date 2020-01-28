تقارير سودانية: شكوك حول أحقية "سليم" في المشاركة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير سودانية إن هناك جدل حول أحقية سليم محمد لاعب فريق الهلال السوداني في المشاركة أمام الأهلي بمجموعات دوري أبطال أفريقيا، بينما حسم بطل السودان الجدل.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "السودان اليوم" فإن هناك جدل مثار داخل نادي الهلال حول أحقية "سليم" في المشاركة أمام الأهلي لحصوله على 3 بطاقات صفراء ما يعني عدم أحقيته في المشاركة بمباراة الأهلي.

من جانبه، أكد خالد الزومة مدير الكرة بنادي الهلال في تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء أن "سليم" لم يحصل على البطاقات التي تمنعه من اللعب أمام الأهلي، لافتًا إلى أن الاتحاد الأفريقي (كاف) لم يرسل أي خطاب رسمي بهذا الشأن، وبالتالي اللاعب ضمن الخيارات المتاحة أمام الأهلي في مباراة السبت المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يحتل النجم والهلال المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط لكل منهما، ويتذيل بلاتينيوم الجدول بنقطة واحدة.