تشكيل الزمالك المتوقع أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يحل الزمالك ضيفا على وادي دجلة، ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدوري، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم، أشرف بنشرقي للإصابة، وعبدالله جمعة لعدم الجاهزية، وطارق حامد وعمر السعيد للإيقاف، فيما شهدت القائمة تواجد الكونجولي كابونجو كاسونجو.

وسيُجري باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تبديلين عن التشكيل الذي خاض به المباراة السابقة أمام مازيمبي، بالدفع بمحمد حسن وأوناجم بدلا من طارق حامد، وأحمد سيد زيزو.

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

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الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم امام

خط الوسط: فرجاني ساسي - محمد حسن

وسط الهجوم: محمد اوناجم – يوسف أوباما – محمود عبدالرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: مصطفي محمد

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، فيما يحتل دجلة المركز الـ12 برصيد 13 نقطة من 14 مباراة.