الجيش معلنا ضم لاعب الأهلي: قدمنا الموسم الماضي مصطفى محمد مهاجم مصر الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد العميد أحمد المهدي المشرف العام على طلائع الجيش، أن عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، سيوقع عقود انضمامه لفريقه اليوم الثلاثاء، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وأوضح المهدي في تصريحات إذاعية بالشباب والرياضة، أن عمار حمدي ينتظم في تدريبات الفريق يوم الأربعاء، تمهيدا للمشاركة في المباريات.

وأكمل: "نساعد الأندية ومصر، قدمنا الموسم الماضي مصطفى محمد ليصبح أفضل مهاجم في مصر".

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وأضاف: "أنهينا صفقة ضم كيفن موهيري من المقاصة على سبيل الإعارة، بالإضافة لعودة محمد أشرف روقا".

وعن مصير المدير الفني الجديد، قال المهدي، إنه لم يتم تحديد مصير المدير الفني الجديد للفريق خلفا لطارق يحيى، سواء مصريا أو أجنبيا، موضحا أن عبدالحميد بسيوني مستمر في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة حتى اتخاذ قرار لذلك الشأن.

واختتم: "سنكون متواجدين في المكانة التي تليق بنا، ونهدف للاكتفاء الذاتي من قطاع الناشئين".

وتعادل طلائع الجيش مع المقاصة بهدف لكل فريق، ليحل في المركز الـ15 برصيد 12 نقطة، نفس رصيد المقاصة، وأسوان، والجونة، يليهم نادي مصر بـ11 نقطة.