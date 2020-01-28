شوبير يتوعد أصحاب التغريدة المزيفة: "من هذا الشيطان الذي يريد سيناريو الجزائر؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
توعد أحمد شوبير مقدم البرامج الرياضية، أصحاب التغريدة المزيفة التي نسبت له خلال الأيام الماضية، تعليقا على حكم مباراة الهلال والأهلي.
ويحل الأهلي ضيفا على الهلال يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.
وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "اتخذت الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ للنائب العام".
وأكمل: "من هذا الشيطان المريض الذي يريد إعادة سيناريو مصر والجزائر؟ ما هذه الشيطنة التي تدعوك لفبركة محادثات واتساب لتهدم علاقات بين دول؟"
ودعا شوبير متابعيه للتأكد من صحة التغريدات المنسوبة له، مؤكدًا أن لديه حساب وحيد موثق على تويتر.
وأضاف: "من حق الهلال ان يعترض على التحكيم وله مطلق الحرية، في النهاية هي مباراة كرة"، متمنيا فوز الأهلي وتأهله لدور الـ8 لدوري الأبطال.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة بـ10 نقاط، يليه الهلال والنجم الساحلي ولكلا منهما 9 نقاط، ثم بلاتنيوم في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.
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