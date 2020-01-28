اليوم.. الاتحاد يواجه الجامعة الأمريكية الإماراتي ببطولة دبي للسلة

يلتقي اليوم الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري امام نظيره الجامعة الأمريكية الاماراتي في صالة الشيخ محمد بن راشد المكتوم ضمن بطولة دبي الدولية. وتنطلق المباراة في تمم الثالثة عصراصً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناتي اون سبورت 2 ، ودبي الرياضية. وكان الاتحاد قد حقق فوزاً هاماً أمس الاثنين علي فريق الوثبه من سوريا بنتيجة ٩٦/٦٤ . الوثبه من سوريا بنتيجة ٩٦/٦٤ . ويلعب الاتحاد السكندري ضمن منافسات المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى. وحقق حتي الان انتصارين وخساراتين خلال البطولة.



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