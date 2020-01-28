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الإسماعيلي يسعي لضم تراوري نجم البنزرتي التونسي

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يسعى مسئولو النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لضم المهاجم المالى أبوبكر تراورى لاعب البنزرتى التونسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما فسخ اللاعب عقده مع ناديه التونسي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وطلب المدرب الفرنسى حسم صفقة هداف مالي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، فى ظل العجز الذى يعانى منه فى هذا المركز الذى لا يوجد به سوى النامبيى بينسون شيلونجو، والوافد الجديد التونسى فخر الدين

بن يوسف، بالإضافة الى المهاجم الشاب حازم مرسي.

وكان مجلس الدراويش قد رفع قيمة المكافآت المالية للاعبيه بحصول كل لاعب علي مبلغ ٣٥ ألف جنيه عقب التأهل لنصف نهائى البطولة العربية بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى فى إياب ربع النهائى، مستغلاً فوزه بالإسكندرية بهدف نظيف.

 

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