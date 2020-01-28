بعد تخطي عقبة الاتحاد .. الإسماعيلي يرفع قيمة المكافآت المالية للاعبيه

رفع مجلس إدارة نادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المكافآت المالية للاعبيه بحصول كل لاعب علي مبلغ ٣٥ ألف جنيه عقب التأهل لنصف نهائى البطولة العربية بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى فى إياب ربع النهائى، مستغلاً فوزه بالإسكندرية

بهدف نظيف.

ويحصل حامل لقب البطولة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل

42 مليون جنيه مصرى.

وأعرب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى عن سعادته بالتاهل الصعب واهداء الفرحة الى الجماهير التى كان لها كلمة السر فى حصد الفريق بطاقة التأهل للدور قبل النهائى للبطولة العربية.

وأضاف: «نحن لا نسبق الأحداث، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فى العبور من الدور المقبل والسعى نحو التتويج بالبطولة».