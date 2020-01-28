موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق ومتابعي الكرة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب ستاد القاهرة لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي وادي دجلة والزمالك، ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري:

تنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة

والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة:

Advertisements

تنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة في الأسبوع 15 للدوري الممتاز عبر قنوات onsport، time sport

يدخل أبناء الفانلة البيضاء اللقاء وسط حالة معنوية مرتفعة بعد تأهل الفريق إلى دور الثمانية الأفريقى على خلفية تعادل زيسكو الزامبى

مع أول أغسطس بهدف ليضمن الفريق وصافة المجموعة الأولى بصرف النظر عن مواجهته الأخيرة السبت المقبل مع أول أغسطس الأنجولي.

أما فريق دجلة فيدخل اللقاء تحت قيادة مدربه اليونانى تاكيس جونياس بهدف مواصلة الانتصارات فى مشواره بالمسابقة المحلية بعد تحقيق الفوز فى المباراة الأخيرة أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن قبلها فوزه على سموحة ثم تعادل أمام الإنتاج الحربى.. وجاءت نتائجه الإيجابية بعد 3 هزائم متتالية أمام إنبى وبيراميدز وطلائع الجيش.