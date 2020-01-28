الليلة.. الزمالك يواجه صحوة وادي دجلة ويسعى للزحف نحو قمة الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على وادي دجلة، مساء اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي يستضيفها ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الممتاز.

يدخل أبناء الفانلة البيضاء اللقاء وسط حالة معنوية مرتفعة بعد تأهل الفريق إلى دور الثمانية الأفريقى على خلفية تعادل زيسكو الزامبى مع أول أغسطس بهدف ليضمن الفريق وصافة المجموعة الأولى بصرف النظر عن مواجهته الأخيرة السبت المقبل مع أول أغسطس الأنجولي.

استعد الفريق للمباراة سريعًا بعد لقائه مع مازيمبى الكونغولى، حيث رفض الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة وأدى اللاعبون

مرانهم طوال الأيام الماضية بملعب النادى ركز خلاله كارتيرون على النواحى الخططية التى سيلعب بها اللقاء بعد أن شاهد مباريات عدة للمنافس وتلقى تقريرًا وافيًا من معاونيه.

شدد المدير الفنى على أهمية اللقاء الذى يسعى من خلاله لتحقيق الفوز بالثلاث نقاط بعد الصحوة المحلية للفريق فى الفترة الأخيرة بعد الفوز فى ثلاث مباريات متتالية على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأسوان بهدفين نظيفين، ثم الجونة بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيد الفريق

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إلى ٢٤ نقطة محتلًا المركز الرابع، والفوز يدفع به إلى المركز الثالث، أملًا فى الزحف نحو القمة.

أما فريق دجلة فيدخل اللقاء تحت قيادة مدربه اليونانى تاكيس جونياس بهدف مواصلة الانتصارات فى مشواره بالمسابقة المحلية بعد تحقيق الفوز فى المباراة الأخيرة أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن قبلها فوزه على سموحة ثم تعادل أمام الإنتاج الحربى.. وجاءت نتائجه الإيجابية بعد 3 هزائم متتالية أمام إنبى وبيراميدز وطلائع الجيش.

استعد وادى دجلة للمباراة بتركيز من المدرب اليونانى على معالجة بعض الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى المباريات الأخيرة، بجانب مطالبة الجهاز الطبى بسرعة تجهيز التونسى رفيق كابو للمباراة الذى عانى من الإصابة بشد قوى فى العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية.