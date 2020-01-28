عمرو جمال: هدفي أمام المقاصة "فارقًا".. وتعرضت لظروف صعبة

أبدى عمرو جمال، لاعب فريق طلائع الجيش، سعادته عقب تسجيله هدف التعادل لفريقه أمس أمام المقاصة بالدوري.

قال: "هدفي أمام المقاصة يفرق معي بشكل كبير وكنت أحتاج للتسجيل، للمرة الأولى أشارك بكامل جاهزيتي الفنية والبدنية مع الفريق".

أردف: "تعرضت لظروف صعبة الفترة الأخيرة، وأسعى دائمًا لبذل أقصى جهدي، أحتاج للاستقرار لاستعادة مستواي الفني، فالنتائج لم تخدمني في بداية الموسم".

أكد: طلائع الجيش يواجه سوء توفيق الفترة الأخيرة.

وأتم: "لاعبو الطلائع في حاجة للوقت من أجل الانسجام مع بعضهم".

وكنت أحتاج للتسجيل، للمرة الأولى أشارك بكامل جاهزيتي الفنية والبدنية مع الفريق".أردف: "تعرضت لظروف صعبة الفترة الأخيرة، وأسعى دائمًا لبذل أقصى جهدي، أحتاج للاستقرار لاستعادة مستواي الفني، فالنتائج لم تخدمني في بداية الموسم".أكد: طلائع الجيش يواجه سوء توفيق الفترة الأخيرة.وأتم: "لاعبو الطلائع في حاجة للوقت من أجل الانسجام مع بعضهم".

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