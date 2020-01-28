اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة العين ضد بونيودكور بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش العين NOW جول Ain

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نرصد مشاهدة مباراة العين الاماراتى ضد بونيودكور في تغطية مستمرة دقيقة بدقيقة على kora online مباشر حيث يستقبل ستاد هزاع بن زايد منافسة صعبة تجمع بين الفريقين في اطار الدور الإقصائي من مسابقة دوري الابطال الآسيوي ويسعى فريق العين الى تحقيق الفوز في اللقاء على ارض ملعبه وبين جماهيره والصعود إلى الدور التالي من البطولة .

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بطولة دوري ابطال آسيا – الدور الاقصائي

Al Ain vs Bunyodkor

مشاهدة مباراة العين ضد بونيودكور

توقيت الساعة 4:40 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 5:40 مساء بتوقيت فى السعودية