اونلاين | مشاهدة مباراة أهلي جدة ضد استقلال دشنبه بث مباشر «أهلي جدة» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع أهلي جدة

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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الأهلي السعودي لمواصلة مشوار بطولة دوري أبطال اسيا بمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

المباراة المقرر اقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في خضم منافسات دور الاقصائيات المؤهل للمجموعات بالبطولة القارية.

موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال اسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال اسيا

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ومن المنتظر، أن تذاع مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه عبر فضائية "بي إن سبورتس إتش دي 1".

معلق مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال اسيا

وتشهد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه تعليق التونسي رؤوف خليف.

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الجوهرة"، مباراة نارية تجمع بين فريق الأهلي ونظيره استقلال دوشنبه، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020، ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا 2019-2020.

ويشارك الأهلي في دوري أبطال آسيا، بما حصد المركز الرابع من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، خلف النصر صاحب اللقب، والهلال الزصيف، وفريق التعاون صاحب المركز الثالث، فيما تأهل استقلال دوشنبه إلى البطولة الآسيوية بعدما توج بلقب الدوري الطاجيسكتاني الموسم الماضي برصيد 51 نقطة.