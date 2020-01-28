اونلاين | «كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة أهلي جدة ضد استقلال دشنبه بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش أهلي جدةPLUS بدون تقطيع NOW

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من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال آسيا.

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي أمام استقلال دوشنبه:-

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يفتقد الأهلي لخدمات كلا من؛ عمر السومة وعبد الفتاح عسيري ومحمد العويس ومهند عسيري بسبب معاناتهم من الإصابات، فيما لن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: لوكاس ليما - محمد آل الفتيل - محمد الخبراني - سعيد المولد

خط الوسط: يوسف البلايلي - جوزيف دي سوزا - إلفيس ساريتش - عبد الفتاح عسيري

خط الهجوم: دجانيني تافاريس - حسين المقهوري