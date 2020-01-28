اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة أهلي جدة ضد استقلال دشنبه بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الأهلي » هدف رابط الأهلي HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة أهلي جدة ضد استقلال دشنبه بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الأهلي » هدف رابط الأهلي HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا شك أن الكفة ترجح الأهلي ولكن هذا لا يمنع أن كرة القدم لا تعترف سوى بالنتيجة النهائية التي تتحقق داخل المستطيل الأخضر، وتأهل الفريق الطاجيسكتاني على حساب فريق مثل طشقتد تعد نذير للراقي لأخذ المباراة على محمل الجد للتأهل وحجز مقعداً في دور المجموعات.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في الملحق النهائي المؤهل لدوري أبطال آسيا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الأهلي يستقبل استقلال طاجيكستان في الملحق المؤهل لدور المجموعات بأبطال آسيا

فريق عمل يوروسبورت سعودية

27 يناير 2020

يستعد ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ، الجوهرة المشعة ، لاحتضان أولى مباريات الأهلي الآسيوية عندما يستضيف استقلال طاجيكستان في الملحق المؤهل للنسخة المقبلة في دوري الأبطال.

Advertisements

وضرب استقلال الطاجيكي موعداً مع الأهلي عقب الفوز على لوكوموتيف طشقند بهدف دون رد سجله دزاليلوف.

وسينتقل الفائز من مباراة أهلي جدة واستقلال الطاجيكي للمشاركة ضمن المجموعة الأولى في البطولة والتي تضم الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي.

وكان الأهلي حجز مقعدا في مباريات الملحق بعد أن احتل المركز الرابع من ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي برصيد 55 نقطة.

وتأكد بشكل رسمي غياب المهاجم السوري عمر السومة عن أولى لقاءات الأهلي في الآسيوية ، حيث يحتاج إلى علاج لمدة اسبوعين من أجل العودة بعد الاصابة التي منى بها مؤخرا.

وكان السومة قد أربك حسابات السويسري غروس ، بعد تعرضه لخلع في الكتف ، خلال دفاعه عن ألوان الأهلي أمام الرائد في اللقاء الذي سجل فيها اللاعب هدفين ، وتمكن من قلب الطاولة ومنح الراقي المركز الثالث بـ" 29 نقطة " قبل نهاية الدور الأول في دوري المحترفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ودوشنبه مساء غد الثلاثاء الموافق 28 يناير في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، حيث تذاع عبر قنوات بي ان سبورتس الرياضية الأولى HD.