اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة أهلي جدة ضد استقلال دشنبه بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي YALLA ONLINE

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ويسعى الأهلي للحاق بمواطنيه النصر والهلال والتعاون الى دور المجموعات، رغم افتقاده لخدمات نجومه السوري عمر السومة وعبد الفتاح عسيري ومحمد العويس ومهند عسيري بداعي الإصابة.

وأكد السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي أن هدف فريقه «ليس التأهل لدور المجموعات فحسب، وإنما الذهاب بعيدا في المسابقة».

وقال جروس: إن استقلال دوشنبه فريق قوي، ولكن لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار عليه والتأهل لدور المجموعات.

وأضاف: دوري أبطال آسيا بطولة قوية ومهمة لنا، ونطمح من خلال مباراة الاستقلال إلى الفوز والمضي قُدماً في البطولة، مؤكدا على ضرورة إظهار شخصية الفريق وروح الانتصار أمام المنافس.

وسيتأهل الفائز من المباراة لمرحلة المجموعات، وسيلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم فرق الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي الإماراتي.

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بالمباراة..

موعد مباراة الأهلي السعودي واستقلال دوشنبه

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تنطلق مباراة الأهلي السعودي واستقلال دوشنبه في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي واستقلال دوشنبه

تذاع مباراة الأهلي السعودي واستقلال دوشنبه عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق استقلال دوشنبه ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال أسيا 2019-20 يوم الثلاثاء القادم 28 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 3 جمادى الآخر 1441 هجرياً، والتي تستضيفها مدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الجوهرة" بمدينة جدة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يأتي خوض الراقي لهذه المباراة نظراً لحصوله على المركز الرابع في الدوري السعودي موسم 2018-19، خلف كلًا من النصر الذي تُوج بالبطولة، والهلال الذي حاز على الوصافة، ومن ثم التعاون الذي كان مفاجأة الموسم الماضي واستطاع أن يقتنص المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي .

جميع الدلائل تُشير لترجيح كفة الامبراطور في المباراة واقترابه من التأهل على حساب الفريق الطاجيسكتاني الذي حقق لقب الدوري في الموسم الماضي برصيد 51 نقطة، وبفارق خمسة عشر نقطة كاملة عن الوصيف، ليتأهل إلى دوري أبطال أسيا ويحقق المفاجأة مرة أخرى بإقصائه لفريق لوكوموتيف طشقتد بعد الفوز بهدف دون رد خارج أراضيهم.

لا شك أن الكفة ترجح الأهلي ولكن هذا لا يمنع أن كرة القدم لا تعترف سوى بالنتيجة النهائية التي تتحقق داخل المستطيل الأخضر، وتأهل الفريق الطاجيسكتاني على حساب فريق مثل طشقتد تعد نذير للراقي لأخذ المباراة على محمل الجد للتأهل وحجز مقعداً في دور المجموعات.