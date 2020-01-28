اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة أهلي جدة ضد استقلال دشنبه بث مباشر العين NOW كورة لايف الأهلي MATCH رابط ماتش الأهلي NOW

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يستعد نادي أهلي جدة بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس لخوض مباراة قوية ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي وذلك يوم الثلاثاء 28 يناير في الملحق الآسيوي المؤهل مباشرةً إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020.

موعد مباراة الأهلي ضد استقلال دشنبه

وكان استقلال دوشنبه قد تأهل لمواجهة الأهلي السعودي في الملحق بعد فوزه بهدف نظيف على لوكوموتيف طشقند في الدور التمهيدي الثاني بالبطولة.

وينتظر أن يلتقي الأهلي مع استقلال دوشنبه في الملحق الآسيوي مساء يوم الثلاثاء 28 يناير على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وستنطلق ضربة بداية مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه على ملعب الجوهرة المشعة عند تمام الساعة الـ8:30 بتوقيت مدينة المكرمة والـ9:30 بتوقيت أبو ظبي.

وتقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي مع استقلال دوشنبه في ملحق دوري أبطال آسيا 2020 عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق رؤوف خليف.

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وسيصعد الفائز من مباراة أهلي جدة واستقلال الطاجيكي إلى دور المجموعات في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا والتي تضم الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي.

ويدخل نادي أهلي جدة تلك المباراة بدون مهاجمه السوري عمر السومة بسبب الإصابة حيثُ تعرض لخلع في الكتف خلال مباراة الرائد الماضية بالدوري السعودي وسيغيب لمدة أسبوعين.

كما أعلن الأهلي السعودي بشكل رسمي عن الرباعي الأجنبي المشارك في قائمة الفريق بالآسيوي وهم؛ لسوري عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي والألماني ماركو مارين والبرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الوسط.

يلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره فريق استقلال دوشنبه من طاجيكستان، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى الأهلي للحاق بمواطنيه النصر والهلال والتعاون الى دور المجموعات، رغم افتقاده لخدمات نجومه السوري عمر السومة وعبد الفتاح عسيري ومحمد العويس ومهند عسيري بداعي الإصابة.

وأكد السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي أن هدف فريقه «ليس التأهل لدور المجموعات فحسب، وإنما الذهاب بعيدا في المسابقة».

وقال جروس: إن استقلال دوشنبه فريق قوي، ولكن لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار عليه والتأهل لدور المجموعات.