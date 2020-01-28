اونلاين | يلا شوت Ain مشاهدة مباراة العين وبونيودكور بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش العين الاماراتي رابط Ain NOW

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تنطلق مباراة العين وبونيودكور Al Ain vs Bunyodkor على ملعب هزاع بن زايد في نادى العين مساء اليوم 28 من يناير حيث تنطلق منافسات دور الاقصاء في مسابقة دوري الابطال الاسيوي ونرصد مشاهدة مباريات اليوم لايف kora online في تغطية شاملة للمواجهات من خلال موقع كورة اون حيث نتابع البطولة الاسيوية يوتيوب مباشر بجودة متقنة.

مشاهدة مباراة العين وبونيودكور بث مباشر

نرصد مشاهدة مباراة العين الاماراتى ضد بونيودكور في تغطية مستمرة دقيقة بدقيقة على kora online مباشر حيث يستقبل ستاد هزاع بن زايد منافسة صعبة تجمع بين الفريقين في اطار الدور الإقصائي من مسابقة دوري الابطال الآسيوي ويسعى فريق العين الى تحقيق الفوز في اللقاء على ارض ملعبه وبين جماهيره والصعود إلى الدور التالي من البطولة .

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تترقب جماهير الفريقين مباراة العين الاماراتي ضد بونيودكور في دوري ابطال آسيا من yalla shoot يوتيوب مباشر بدون تقطيع.

بطولة دوري ابطال آسيا – الدور الاقصائي

Al Ain vs Bunyodkor

مشاهدة مباراة العين ضد بونيودكور

توقيت الساعة 4:40 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 5:40 مساء بتوقيت فى السعودية