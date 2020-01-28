اونلاين | «كورة لايف» TODAY الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الزمالك PLUS بدون تقطيع NOW

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يستضيف استاد القاهرة مواجهة من العيار الثقيل اليوم عندما يحتضن مباراة الزمالك ووادي دجلة في الجولة الخامسة عشرة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية أمام أسوان وطنطا والجونة، فى الجولات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على الترتيب من منافسات الدوري الممتاز.

التقرير التالي يستعرض أهم 5 معلومات عن مباراة الزمالك ووادي دجلة:

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك ووادي دجلة فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع علي قنوات تايم سبورت واون سبورت.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة

من المنتظر أن يدفع الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بتشكيل يضم كلاً من:

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محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الوسط المهاجم الثلاثي شيكابالا ومحمد أوناجم وأوباما وفي الهجوم مصطفى محمد

كاسونجو احتياطي

ومن المنتظر أن تشهد دكة الزمالك في مباراة اليوم ظهور الكونغولي كاسونجو العائد من الإعارة من الوداد المغربي عقب قيده في قائمة الفريق المحلة والأفريقية في الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالهم 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

التشكيل المتوقع لدجلة أمام الزمالك

من المنتظر أن يدفع اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، بتشكيل مكون من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمي، رجب عمران، عبد الله محمود، محمود مرعي، أحمد سعيد، يعقوبا، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، بوزاس، عبد الكبير العوادي، بيكهام.