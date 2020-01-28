اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الزمالك » هدف رابط الزمالك HD

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وسيخوض الزمالك مرانه الرئيسي اليوم الإثنين، وسيعقبه إعلان القائمة التي ستخوض المباراة، حيث يحاول كارتيرون الاعتماد على جميع اللاعبين من خلال سياسة التدوير الجزئى خاصة فى المواجهات المحلية لتجنب الإرهاق والإصابات بين عناصر الفريق الأبيض، حتى يتمكن من مواصلة انتصاراته بعدما حقق الفوز فى آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية، أمام أسوان وطنطا والجونة.

ويغيب عن المباراة طارق حامد وعمر السعيد بعد حصولهما على الإنذار الثالث بمواجهة الجونة في الجولة الـ13، والتى حسمها الأبيض لصالحه بهدفين دون رد.

يلتقي نادي الزمالك نظيره وادي دجلة غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك

وتقام مبارة الزمالك ضد وادي دجلة على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة ضد الزمالك

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت في إطار مباريات مسابقة الدوري المصري.

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واستقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، على تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة المقرر إقامتها غدًا على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري المصري

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة جمعهم من الفوز في 7 مباريات والخسارة في مباريتين والتعادل في 3، فيما يأتي وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، مباراة فريق الزمالك امام وادي دجلة في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة " تايم سبورت "

ويسعى فريق الزمالك لمواصلة تحقيق النتائج الجيدة في الدوري الممتاز عقب فوزه في الجولات الماضية أمام "الجونه اسوان وطنطا".

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بينما يحتل وادي دجلة الـ 12 من الجدول برصيد 13 نقطة.