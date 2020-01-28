اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري بث مباشر «اون سبورت» ON SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره وادي دجلة في الجولة الخامسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية، بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية أمام أسوان وطنطا والجونة، فى الجولات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على الترتيب من منافسات الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك ووادي دجلة فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع علي قنوات تايم سبورت واون سبورت.

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ترتيب الزمالك في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

يركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مع لاعبى الأبيض على تحقيق نتيجة إيجابية أمام وادى دجلة فى مواجهة اليوم، ليواصل الفريق مشوار انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز خاصة بعدما ضمن الفريق الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، لذا يُركز المدرب الفرنسى على مواصلة المشوار فى البطولة المحلية فى ظل المنافسة الشرسة مع أندية المربع الذهبى فى الموسم الجارى.

يدرس الفرنسى كارتيرون إجراء عدد من التغييرات على تشكيل فريقه الأساسى أمام وادى دجلة، لتعويض الغيابات ضمن صفوف الفريق بعد تأكد غياب الثنائى طارق حامد، لاعب وسط الأبيض وعمر السعيد، مهاجم الفريق، بعد حصولهما على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة بالدورى، بالإضافة إلى غياب المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، عن المباراة، بعدما تعرض للإصابة فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى الإحماء قبل مباراة الأبيض ومازيمبى الكونغولى، حيث شارك وقتها أحمد سيد زيزو فى المباراة بدلاً منه، ليفضل كارتيرون إراحته وعدم المجازفة به أيضاً فى لقاء الليلة، كما حذر المدرب الفرنسى لاعبى الأبيض من خطورة لاعبى وادى دجلة خاصة لإجادتهم التمريرات القصيرة السريعة واستغلال المساحات وهو ما يُمكن أن يُمثل خطورة على دفاعات الأبيض، ومن المتوقع، أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، محمد حسن وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وأوباما وشيكابالا أو أحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".