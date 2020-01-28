اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الزمالك YALLA ONLINE

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وتلقى الزمالك إخطارا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يفيد نقل المباراة إلى استاد القاهرة الدولي، بناء على التعليمات الأمنية، بعدما كان من المقرر إقامة ملعب الجيش بمدينة السلام.

وعقب مباراة وادى دجلة سيدخل الزمالك شهر فبراير المقبل وسط عدد من التحديات على رأسها الارتباط بمواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى إلى جانب مواجهة الأهلى مرتين أحدهما فى السوبر المحلى والأخرى فى قمة الدورى.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت بجانب البث الأرضي لقناة تايم سبورت، كما سيقدم "يوروسبورت عربية" بثا مباشرا للمباراة وسيتم نشر الرابط الخاص بالبث قبل موعد المباراة بوقت كافٍ.

وسيخوض الزمالك مرانه الرئيسي اليوم الإثنين، وسيعقبه إعلان القائمة التي ستخوض المباراة، حيث يحاول كارتيرون الاعتماد على جميع اللاعبين من خلال سياسة التدوير الجزئى خاصة فى المواجهات المحلية لتجنب الإرهاق والإصابات بين عناصر الفريق الأبيض، حتى يتمكن من مواصلة انتصاراته بعدما حقق الفوز فى آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية، أمام أسوان وطنطا والجونة.