اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري بث مباشر العين NOW كورة لايف الزمالك MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

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فى المقابل، يسعى اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، لتحفيز لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، بعدما حرص على دراسة مباريات الأبيض الأخيرة للوقوف على نقاط الضعف والثغرات التى من الممكن أن يعتمد عليها لبناء خطة مباراة الليلة، خاصة بعدما استعاد الفريق انتصاراته بالفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، بعد سلسلة من النتائج السلبية التى حققها الفريق فى المسابقة المحلية وسيعتمد المدرب اليونانى على خبرات حارسه محمد عبد المنصف "أوسة" بجانب حماس اللاعبين الشباب حيث يمتلك الفريق مجموعة من المواهب الصاعدة وعلى رأسهم محمد هلال ومحمد عبد العاطى إضافة إلى خبرات حسام عرفات لاعب الفريق الحالى والزمالك السابق.

يلتقي نادي الزمالك نظيره وادي دجلة الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

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واستقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، على تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة المقرر إقامتها غدًا على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة جمعهم من الفوز في 7 مباريات والخسارة في مباراتين والتعادل في 3، فيما يأتي وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث يواجه نظيره بنادي وادي دجلة، ضمن الجولة الـ16، غدا الثلاثاء.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف،بينما يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.