اونلاين | «كورة لايف Milan» مشاهدة مباراة ميلان وتورينو يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ميلان

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معلومات مباراة ميلان وتورينو

???? البطولة : كأس إيطاليا 2020 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية.

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⏰ تاريخ المباراة : الثلاثاء الموافق 28-1-2020 .

???? القنوات الناقلة : غير معروف .

???? التعليق الصوتي : غير مدرج.

???? ملعب المباراة : السان سيرو .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .