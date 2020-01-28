اونلاين | أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ميلان beIN LIVE

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يستقبل ملعب سان سيرو مواجهة قوية بين ايه سي ميلان و تورينو في ربع نهائي كأس ايطاليا ، وذالك في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 ، وتبدء المباراة في الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة و الساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة ، وسيعي ميلان في مواصلة مشوار الكأس بعد ان صعد في الدور السابق علي حساب سبال بثلاثة نظيفة، بينما تأهل فريق تورينو بصعوبة بعد التعادل 1-1 مع جنوي و اللجوء الي ركلات الترجيح التي جائت في صفة بنتيجة 5-3 و صعد لربع النهائي.

ويدخل ابناء المدرب والتر ماتزاري وهم في حالة سئ بعد الهزيمة الأخيرة لهم في الدوري والتي انتهت بساعية امان فريق اتالانتا. علي الجانب المقابل فيحقق فريق ميلان نتائج متميزة بعد ان حقق الانتصار في اربع من اخر خمس مباريات في جميع المسابقات، وحفاظة علي شباكة نظيفة في اربعة منهم ، بعد التعاقد مع زلاتان والنتائج تتحسن، فالفريق انتقل الي المركز السادس بعد ان كان في المركز الثاني عشر و الصعود الي هذة الدور في كأس ايطاليا، ولم يكن إبراهيموفيتش فقط ، فهناك. مدافع الدنماركي "سيمون كايير" تعادق معه النادي في فترة النتقالات الخالية اعاد التوازن الي الدفاع ، و ساهمت تلك الصفقات في تحسن أداء ميلان فتأثير الثنائي وتحديدا إبراهيموفيتش لم يكن داخل الملعب فقط بل خارجه أيضا، تبنى إبراهيموفيتش زميله البرتغالي الشاب رافايل لياو في خط الهجوم من أجل مساعدته ونقل خبراته الكبيرة له فكانت النتيجة تألق كبير للشاب .