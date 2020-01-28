اونلاين | «كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش استون فيلا

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في مباراة العودة لنصف نهائي كأس الكابيتال ون يستضيف أستون فيلا نظيرة فريق ليستر سيتي ، علي ملعب فيلا بارك ، في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 ،في تمام الساعه العاشرة الاربع بتوقيت القاهرة و الساعة الحادية عشر الاربع بتوقيت مكة المكرمة ، ويذكر ان مباراة الذهاب انتهت علي نتيجة التعادل هدف لمثله ، ةصعد فريق استون فيلا الذي يلعب لصالحة المصريين محمود تريزيجية و احمد المحمدي الي هذا الدور بعد التغلب علي فريق ليفربول بنتيجة خمس اهداف مقابل لا شئ بعد ان لعد الريدز بالفريق الثاني لأنشغالة بكأس العالم للأندية وقتها ، بينما تمكن ليستر من خلال بركلات الترجيح الي الصعود بعد التعادل مع إيفرتون في الوقت الاصلي للمباراة .

وسيحاول آستون فيلا الأستفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج ببطاقة التأهل الي النهائي بعدما انتزع تعادل غالي 1-1 في لقاء الذهاب ، وسينتظر فريق ليستر الفحوصات الأخيرة لتحديد مدى جاهزية نجم الفريق وهدافه أيضا جيمي فاردي الذي غادر الملعب في الدقيقة 43 من مباراة وست هام في الأسبوع 24 من الدوري الانجليزي ، وقال براندن رودجرز. إنها ليست العضلة الخلفية، إنها تمدد عضلي، لذلك نأمل بعودته واللعب معنا في المباراة ، وهناك القليل من العمل الذي يتعين القيام به. سيعمل مع الفريق الطبي، في المقابل، أكد رودرجز غياب لاعب الوسط الفرنسي نامباليس ميندي لستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة وست هام يونايتد أيضا .