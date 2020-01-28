اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة العين وبونيودكور بث مباشر العين NOW كورة لايف العين MATCH رابط ماتش العين NOW

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يصل المتأهل من مباراة العين وبونيودكور للمشاركة ضمن فرق المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا والتي تضم النصر السعودي والسد وسباهان.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أسند المباراة لطاقم تحكيم كوري جنوبي بقيادة كو يونج جين حكم الساحة والطاجيكي إسلاموف دافليت مراقبة المباراة، والسنغافوري عبدالملك بن عبدالبشير مراقبة الحكام.

تعرف على قائمة العين في دوري أبطال آسيا:

حراسة المرمى: محمد بوسندة، حمد المنصوري، خالد عيسى، سهيل الشامسي

خط الدفاع: علي الحيظاني، سالم عبدالله، محمد شاكر، إسماعيل أحمد، مهند سالم، محمد فايز، محمد أحمد، سعيد جمعة.

خط الوسط: يحيى نادر، بندر الأحبابي، أحمد برمان، ريان يسلم، محمد عبدالرحمن، خالد البلوشي، فلاح وليد، محمد هلال، عمر ياسين، محسن عبدالله، إدريس مزاوياني، عبدالله سمير، شيوتاني، محمد جمال.

خط الهجوم: لابا كودجو، كايو كانيدو، علي عيد، جمال معروف

تقام يوم غدًا الثلاثاء مباراة العين ضد بونيودكور الأوزبكي لحساب مباريات التصفيات الإقصائية المؤهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وتقام المباراة على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين .

وفي السطور التالية يإخذكم الخليج 365 الرياضي في جولة لتعريفكم بأبرز الأخبار الخاصة بالمباراة بالإضافة إلى موعدها والقنوات التي ستتولى نقلها على الهواء مباشرًة .

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مباراة العين ضد بونيودكور الأوزبكي

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أجرى قرعة دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال ومن المُنتظر أن يكون الفريق الفائز من مباراة العين ضد بونيودكور الأوزبكي في المجموعة الأولى إلى جانب أندية الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والفائز من مباراة الاهلي السعودي وإستقلال دوشنبه بطل طاجيكستان .

توقيت متابعة مباراة العين ضد بونيودكور

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ثلث مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة إلا ثلث بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة إلا ثلث بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد بونيودكور على الهواء مباشرًة

تتكفل قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 بنقل مباراة العين الإماراتي ضد بونيودكور الأزوبكي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد هزاع بن زايد ويتولى التعليق على اللقاء المعلق الكبير حسن العيدروس.