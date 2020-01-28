اونلاين | « يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي بث مباشر YALLA Aston كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش استون فيلا

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كورة اون لاين مباريات اليوم حيث تنطلق مباراة استون فيلا ضد فريق ليستر سيتى في توقيت الساعة العاشرة الا الربع بتوقيت القاهرة بما يوافق الساعة الحادية عشر الا الربع بتوقيت السعودية ويمكن متابعة مشاهدة مباراة استون فيلا في مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عبر الرابط المباشر على kora online، يوتيوب لايف.

نتابع مباراة استون فيلا مباشر وهى منافسة متاح فيها كافة الفرص للفريقين ويرغب كلا منهم في الصعود للدور النهائي.

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مباراة استون فيلا مع ليستر سيتى

Aston Villa vs Leicester City

بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

توقيت الساعة 21:45 مساء بتوقيت في مصر.

توقيت الساعة 22:45 مساء بتوقيت في السعودية.