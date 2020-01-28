اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة العين وبونيودكور بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «العين » هدف رابط العين HD

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يسعى فريق العين الإماراتي إلى الصعود إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطالآسيا حينما يقابل بونيودكور بطل أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، على ستاد هزاع بن زايد بإمارة العين.

في آخر مباراة بدوري الخليج العربي الإماراتي، العين فاز على خورفكان خارج أرضه بنتيجة ثلاثية نظيفة، وسجل لابا كودجو في الدقيقتين 4 و19 أما الثالث فسجله بنرد محمد الأحبابي في الدقيقة 52.

أما فريق بونيودكور فلعب في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا وفاز على الزوراء العراقي بنتيجة 4-1، في مباراة أقيمت على ملعب الفريق الأوزبكي.

يأتي فريق العين في المركز الثاني بترتيب الدوري الإماراتي برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 13 جولة، أما بونيودكور فيأتي ثالثًا في ترتيب الدوري الأوزبكي الممتاز برصيد 40 نقطة بعدما لعب 26 جولة.

ويقدم إليكم «آس آرابيا» كل ما تريد معرفته عم مباراة العين الإماراتي وبونيودكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

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موعد مباراة العين وبونيودكور بدوري أبطال آسيا

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تقام المباراة في تمام الساعة 16:40 بتوقيت القاهرة و17:40 بتوقيت مكة المكرمة و14:40 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة العين وبونيودكور بدوري أبطال آسيا

تقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين

القنوات الناقلة لمباراة العين وبونيودكور بدوري أبطال آسيا

تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

معلق مباراة العين وبونيودكور بدوري أبطال آسيا

يعلق على المباراة حسن العيدروس.