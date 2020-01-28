اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة العين وبونيودكور بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش العين YALLA ONLINE

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يستضيف العين في السابعة إلا ثلث من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد فريق بونيودكور الأوزبكي، في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بطموح العبور إلى مرحلة المجموعات بالبطولة.

وأنهى «الزعيم» تحضيراته بمران، أمس، باستاد خليفة بن زايد، وبات في كامل جاهزيته للعبور إلى مرحلة المجموعات، برغم غياب عدد من اللاعبين خصوصاً في الخط الخلفي، حيث يفتقد الفريق كلاً من مهند العنزي، ومحمد فايز، بالإضافة إلى محمد جمال، ويدخل الفريق المباراة بأجنبيين اثنين فقط هما الياباني شيوتاني، والتوغولى لابا كودجو، بعد رحيل الجزائري عبد الرحمن مزيان عن الفريق.

يدخل نادي العين الإماراتي بقيادة مدربه البرتغالي إيمانويل بيدرو، مباراة قوية ضد بونيودكور الأوزبكي وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28/1/2020 في ختام مباريات ملحق دوري أبطال آسيا.

وينتظر أن يتأهل الفائز من العين الإماراتي أو بونيودكور الأوزبكي مباشرةً إلى مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

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يستضيف استاد هزاع بن زايد بالإمارات، مباراة فريقي العين وبونيودكور مساء اليوم الثلاثاء حيث تنطلق ضربة البداية عند تمام الساعة 6:40 بتوقيت مدينة أبو ظبي و7:40 بتوقيت مكة المكرمة.

ويشارك العين في المباراة المؤهلة إلى دور المجموعات بينما بونيودكور يأتي لهذه المرحلة عقب فوزه على الزوراء العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

وتقرر أن يتم نقل مباراة نادي العين مع بونيودكور الأوزبكي في الملحق الآسيوي عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت bein sport 3 hd بصوت المعلق حسن عيدروس.

ويصل المتأهل من مباراة العين وبونيودكور للمشاركة ضمن فرق المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا والتي تضم النصر السعودي والسد وسباهان.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أسند المباراة لطاقم تحكيم كوري جنوبي بقيادة كو يونج جين حكم الساحة والطاجيكي إسلاموف دافليت مراقبة المباراة، والسنغافوري عبدالملك بن عبدالبشير مراقبة الحكام.