رياضة | التشكيل المتوقع في مباراة العين ضد بونيودكور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع في مباراة العين ضد بونيودكور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام مباراة العين ضد بونيودكور اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الرابعة وأربعين دقيقة بتوقيت القاهرة، والخامسة وأربعين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، المباراة المرتقبة والمؤهلة للمشاركة في دور المجموعات وبالتحديد المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا والتي تضم فرق، "النصر السعودي والسد وسباهان".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل العين الإماراتي كالتالي

حراسة المرمى: خالد عيسى

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خط الدفاع: سالم عبدالله، محمد شاكر، إسماعيل أحمد، سعيد جمعة

خط الوسط: تسوكاشا شيوتاني، كايو كانيدو، يجيى نادر، بندر محمد

خط الهجوم: كودجو لابا، محمد عبدالرحمن